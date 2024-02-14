التعادل يحسم مباراة بيراميدز و زد في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز و زد التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز وحسم التعادل الـ45 دقيقة الأولى.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا حيث واصل الفريقان تبادل الهجمات على استحياء وجاءت الأحداث هادئة لم ترتقي لمستوى الخطورة، لينتهي اللقاء بالتعادل وكتفي الفريقان بحصول كل منهما على نقطة.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

بينما بدأ زد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد رضا - عبدالله بكري - أحمد عبد العزيز- أحمد عاطف

الوسط: مصطفى عبد القادر - محمد اشرف - مصطفى سعد - بيتر زيلو موتوموسي

الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو

بهذا التعادل يرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 18 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما يحتل زد المركز الثاني بعد رفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتان عن إنبي المتصدر.