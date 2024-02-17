رسميا..20 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية زيادة عدد الجماهير في المدرجات بشكل رسمي إلى 20 ألف متفرج في مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضافت رابطة الأندية في بيانها الرسمي أن إعداد الجماهير زادت إلى 20 ألف مشجع، موجهة لشكر للمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.

جاء البيان على النحو التالي:

تتوجه رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة اعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري العام ونهائي كأس الرابطة لموسم 2023-2024 ذلك طبقا للسعة الاستعابية لكل ستاد.

وكان سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش قد تأهلا إلى نهائي كأس الرابطة بعد فوز سيراميكا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، فيما تخطى الطلائع عقبة المصري البورسعيدي.