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الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باكيتا: لست سعيدا بالتعادل وكان لدينا فرصة لإسقاط الأهلي

الأهلي ضد بلوزداد
الأهلي ضد بلوزداد

قال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه ليس سعيدا بالتعادل ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

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أضاف باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مباراة الأهلي كانت جيدة جدا، وفريقنا كان مرهقا بعد عودة الدوري الجزائري".

وتابع مدرب بلوزداد: "خسرنا حارس مرمانا والأهلي كذلك وكنا متساوين بالأمس، ولست سعيدا بالتعادل ضد الأهلي، عكس الأهلي كانوا سعداء بالنتيجة".

وأشار: "كان لدينا فرصة لتحقيق الفوز على الأهلي".

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. 

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