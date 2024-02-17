دوري أبطال أفريقيا

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، منذ قليل، الجزائر، إلى القاهرة عقب التعادل مع فريق شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

بالصور.. بعثة الأهلي تغادر الجزائر للعودة إلى القاهرة بعد التعادل مع شباب بلوزداد

ويتقابل فريق الأهلي نظيرة ميدياما الغاني بملعب الأخير في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة.

الأهلى يتعادل مع شباب بلوزداد:

استطاع لاعبو الأهلي من اقتناص نقطة غالية خارج الديار على حساب شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين بعد أن انتهت مجريات اللقاء بدون أهداف على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي

1ـ الأهلي : 6 نقاط

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط

4- ميدياما: 4 نقاط