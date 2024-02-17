أدهم حاتم وضحى هاني يحملان آمال مصر بنصف نهائي أفريقيا للريشة الطائرة

أسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات دور ربع نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وتأهل الزوجي المصري المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" لنصف نهائي منافسات الزوجي المختلط عقب الفوز على الزوجي الجزائري المكون من "سيف الدين لاعروبي وسيليا منيب" بنتيجة 2-0.

كما نجح أدهم حاتم في حجز مقعد له بنصف نهائي منافسات فردي الرجال بعد فوزه على الجزائري "عادل حامق" عقب انسحاب الأخير، فيما خسر أحمد صلاح في ربع النهائي أمام النيجيري "انولوب اوبياري" بنتيجة 2-0.

وودع ثلاثي السيدات "ضحى هاني ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع" منافسات فردي السيدات من ربع النهائي بعد الخسارة أمام لاعبات "جنوب أفريقيا وموريشيوس وأوغندا" على الترتيب.

وفي منافسات زوجي الرجال خسر "كريم محمود عزت وأحمد علي البهنساوي" أمام ثنائي موريشيوس المكون من "لوكاس ددوسي وروي نوندا" بصعوبة بنتيجة 1-2.

وأخيرا خسر ثنائي السيدات "رحمة العدوي وهنا زاهر" أمام زوجي نيجيريا المكون من "دوركاس اجوكي وصوفيا ارينولا" بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف النهائي صباح الغد على أن يقام نهائي البطولة القارية مساء الأحد.

وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.