ترتيب هدافي الدوري السعودي .. رونالدو يتربع على القمة

عزز النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو صدارته لـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " بعد تسجيله اليوم هدفًا في شباك الفتح بالجولة 20 من الدوري.

وقاد رونالدو النصر للفوز على الفتح بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، سجل الدون هدف تقدم العالمي بينما سجل أوتافيو هدف الهدف الثاني.

ترتيب هدافي الدوري السعودي :

1 – كريستيانو رونالدو .. 21 هدفًا

2 – ألكسندر ميتروفيتش .. 17 هدفًا

3 - جورج كيفين نكودو .. 14 هدفًا

4 – عبد الرزاق حمدالله .. 11 هدفًا

5 – فراس البريكان .. 11 هدفًا

6 - أندرسون تاليسكا .. 11 هدفًا

جدول ترتيب الدوري السعودي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " بعد فوز النصر على الفتح اليوم وتعثر الأهلي على يد الأخدود في إطار منافسات الجولة 20 من البطولة.

وحقق النصر الفوز على الفتح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 20، بينما خسر الأهلي على يد الأخدود بثلاثية مقابل هدفين أمس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومازالت الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ40 نقطة ويحل التعاون رابعًا بـ35 نقطة والاتحاد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.