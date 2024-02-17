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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الفتح وتعثر الأهلي

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " بعد فوز النصر على الفتح اليوم وتعثر الأهلي على يد الأخدود في إطار منافسات الجولة 20 من البطولة.

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النصر يهزم الفتح بثنائية في الدوري السعودي

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رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

وحقق النصر الفوز على الفتح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 20، بينما خسر الأهلي على يد الأخدود بثلاثية مقابل هدفين أمس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومازالت الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ40 نقطة ويحل التعاون رابعًا بـ35 نقطة والاتحاد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويستعد الهلال لمواجهة الرائد غدًا في الرابعة لاستكمال منافسات الجولة 20 وذلك في تمام الرابعة عصرًا، بينما سيلتقي الاتحاد مع الرياض في السابعة مساءً بختام الجولة.

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