جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الفتح وتعثر الأهلي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " بعد فوز النصر على الفتح اليوم وتعثر الأهلي على يد الأخدود في إطار منافسات الجولة 20 من البطولة.

وحقق النصر الفوز على الفتح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 20، بينما خسر الأهلي على يد الأخدود بثلاثية مقابل هدفين أمس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومازالت الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ40 نقطة ويحل التعاون رابعًا بـ35 نقطة والاتحاد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويستعد الهلال لمواجهة الرائد غدًا في الرابعة لاستكمال منافسات الجولة 20 وذلك في تمام الرابعة عصرًا، بينما سيلتقي الاتحاد مع الرياض في السابعة مساءً بختام الجولة.