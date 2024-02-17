النصر يهزم الفتح بثنائية في الدوري السعودي

فاز فريق النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف، مساء اليو مالسبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سجل كريستيانو رونالدو أوتافيو هدفي النصر بينما سجل سالم النجدي هدف الفتح في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة، بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات.

تشكيل النصرأمام الفتح..

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.