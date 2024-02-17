رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، تشكيل النصر أمام الفتح في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الفتح حيث سيتولى رونالدو وماني وتاليسكا قيادة الشق الهجومي للعالمي في مواجهة الليلة.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة، بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات.

تشكيل النصرأمام الفتح..

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، اليكس تيبيس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.