الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحكومة الاثيوبية تلاحق الرئيس الصومالي لمنعه حضور القمة الإفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

غادر حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد محاولات عنيفة من جانب أفراد الأمن التابعين للحكومة الإثيوبية لمنعهم من حضور أعمال القمة الاتحاد الأفريقي المقرر انطلاقها غدا الأحد. 

وأدان محمود، في مؤتمر صحفي له، بشدة الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، لانتهاكها الصارخ لسيادة الصومال وسعيها العدواني لضم أراضيها.

وسلط الرئيس حسن، الضوء على حادثة حيث كانت قافلة رئيس الصومال، و الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والوفود المرافقة له، محاولات عنيفة من جانب أفراد الأمن التابعين للحكومة الإثيوبية لمنعهم من حضور أعمال القمة.

ويشكل الحادث المؤسف سابقة خطيرة لمؤتمرات القمة المقبلة وينعكس بشكل سيء على مصداقية إثيوبيا كمضيف والتزامها بالتمسك بقيم الاتحاد الأفريقي.

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