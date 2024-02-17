ندوة عن التنشئة الوطنية والأحزاب بالمنيا

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مركز شــــباب شلقام التابع لإدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، ندوة عن التنشئة الوطنية والأحزاب السياسية، بحضور أشرف محمد عبد الأعلي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

و حربي حسن حسن مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار، مسئول البرلمان بالإدارة شحاتة رجب قناوي، مدير المركز أحمد عبد اللطيف ومشرف النشاط عبد الباسط عيسي محمد، وحاضر بالندوة دكتور مؤمن شعبان الخبير البرلماني، وقد شارك بالحضور والإستماع لفيف من سيدات القرية وأعضاء المركز.

وتخلل الندوة فتح باب المحاورة والنقاش مع محاضر الندوة والحضور، لإثراء المعلومات الثقافية لديهم، والتي تخللت التنشئة الوطنية والأحزاب طبقا للقانون والدستور المصري لإثراء الحياة السياسية، ولتكون منابر معبرة عن أطياف الشعب المصري في إطار قانوني ودستوري، والسماح للأحزاب السياسية بممارسة عملها السياسي والخدمي والعام، وخوض الإنتخابات البرلمانية.

ويأتي ذلك بتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة، وإشراف ومتابعـــة وكلاء المديرية للشباب والرياضة، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.