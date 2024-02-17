وكيل تعليم دمياط يوجه مديري عموم الادارات لمواجهة مخاطر سقوط الأمطار بالمدارس

تنبيهات مهمة لمديري مدارس دمياط بشأن مخاطر الأمطار

أصدر محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بيانا يوجه من خلاله مديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن التعامل مع سوء حالة الطقس، وجاء في البيان انه نظرا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

التأكيد فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم اعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.