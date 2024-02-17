ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث برشلونة عن الفوز خلال مواجهة سيلتا فيجو اليوم، وذلك بعد النتائج المتذبذبة للبارسا خلال الفترة الماضية.

تشكيل البارسا أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، جواو كانسيلو.

الوسط: كريستنسين، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي،فيتور روكي.

بينما جاءت مقاعد البدلاء، كالتالي:

إينيجو مارتينيز، رافينها، بينيا، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، جوندوجان، كاسادو، كوشين، هيكتور فورت، مارك جويو.

الجدير بالذكر أن برشلونة يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.