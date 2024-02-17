الهجان والفيومي يفتتحا معرض "أهلا رمضان" بمدينة بنها

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية معرض أهلا رمضان بمدينة بنها.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة ، والذي نظمته مديريه التموين بالقليوبيه بمشاركة الغرفه التجاريه بالمحافظه وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل الي 20-35% عن السوق المحليه .



وذلك فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظه

مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح ٥ معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة ؛ لتغطية جميع المدن بالاضافة الى اقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.



وأجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.



واشار المحافظ إلى ان اسعار الأرز تبدا من 27 جنيه بدلا من 31 جنيه والمكرونة بسعر 28 جنيه بدلا من 35 جنيه والسكر بسعر 27 جنيه والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيه والفول البلدى بسعر 50 جنيه والبلح الجاف بسعر 42 جنيه.



جاء ذلك بحضور السادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ و محمد مرعي رئيس مجلس مدينه بنها و عيد عبد الله مدير مديريه التموين بالقليوبيه والاستاذ مصطفي فرج الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان العالمية