أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، لذا تقوم الدولة بجهود كثيفة لتوفير السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهت جشع التجار، وذلك من خلال معارض أهلًا رمضان التي تفتتحها وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية في محافظات الجمهورية كافة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلًا رمضان.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

كيلو السكر:- 27 جنيهًا.

كيلو الأرز:- ما بين 20 لـ 25 جنيهًا.

علبة جبن كيلو:- 56 جنيهًا.

كيلو مكرونة:- 20 جنيهًا.

زجاجة زيت القلي:- ما بين 40 لـ 45 جنيهًا.

لتر زيت شطارة:- 90 جنيهًا.

زجاجة زيت عافية عباد الشمس 3 لتر:- 270 جنيهًا.

زجاجة زيت عافية بلاس 3 لتر:- 295 جنيهًا.

لتر زيت ثمرات:- 85 جنيهًا.

لتر زيت مقلية:- 58 جنيهًا.

كيلو القراصية:- ما بين 40 لـ 120 جنيهًا.

لفة قمر الدين:- ما بين 25 لـ 30 جنيهًا.

كيلو التين المجفف:- ما بين 60 لـ 150 جنيهًا.

كيلو المشمش:- 149 جنيهًا.

كيلو الزبيب:- ما بين 80 لـ 250 جنيهًا.

كيلو الزبيب التركي:- 220 جنيهًا.

كيلو الزبيب الإيراني:- 240 جنيهًا.

كيلو الفستق:- ما بين 350 لـ 600 جنيهًا.