الطفلة حنين الفلسطينية ماتت جوعاً.. والدها: طلبت الطعام فقلت لها نامي يابا

وثق فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفاة الطفلة حنين صالح حسن جمعة ذات الـ 8 سنوات جوعاً، وكانت تعاني من نقص حاد في الكالسيوم.

قال والدها: "لا أنسى ليلة وفاة ابنتي حنين حينما طلبت مني الطعام، فقلت لها "نامي يابا والصبح بجيبلك".

وأضاف أنه: مع فجر اليوم التالي بدأت طفلتي بالأنين، وحينما جلست جنبها وجدتها وكأنها تتحضر للموت.

هرع بها والدها بصحبة الجيران من النازحين إلى المستشفى على "كارة حمار" بسبب عدم وجود سيارات، ليخبرني الطبيب أن ابنتي ماتت من الجفاف وقلة الطعام."

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 83 فلسطينيًا استشهادوا وإصابة 125 آخرين في 9 مجازر نفَّذها جيش الاحتلال بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابًا.