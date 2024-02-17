السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم مراسم تسليم الشهادات العلمية وتكريم الأطباء المتميزين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية المتميزة من العسكريين والمدنيين وفقاً لأرقى مستويات التأهيل العلمى نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء العسكريين والمدنيين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

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بدء المرور التبادلي للأجهزة الإشرافية عن وحدات الكلي بالدقهلية



وألقى اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء قاعدة من الكوادر العلمية المؤهلة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية والعلمية بالدولة بما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات متطورة فى مختلف التخصصات بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدنى .
حضر المراسم مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية ومدير إدارة الخدمات الطبية
وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى .

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