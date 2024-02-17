بدء المرور التبادلي للأجهزة الإشرافية عن وحدات الكلي بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بمحافظة الدقهلية، بالمرور الاشرافي التبادلي بين المسؤولين عن ادارة وحدات الغسيل الكلوي وذلك لتبادل الخبرات وتلافي السلبيات ونقل الايجابيات بين الوحدات والتاكد من توحيد مستوي الخدمة بين جميع وحدات الكلي بالدقهلية.

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى بالدقهلية، إن المرور يأتى فى إطار تبادل الخبرات ورفع مستوي الخدمة بين وحدات الكلي. واستمرارا لنهج مديرية الصحة بالدقهلية في استخدام اساليب الادارة الحديثة وتطوير الكوادر الاشرافية وزيادة خبراتهم بما ينعكس علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

وأضاف مدير إدارة الكلى بالدقهلية، أن كل فريق اشرافي يقوم بالمرور علي عدد من وحدات الكلي الاخري المجاورة والمعايشة لكافة الاعمال بها ليوم كامل واعداد تقرير مفصل عن الخدمة المقدمة بها يعقبها اجتماع مطول لكل الفرق الاشرافية التي قامت بالمرور لمناقشة كافة التقارير وكيفية علاج كافة السلبيات الواردة بها ووضه خطة العمل لرفع كفاءة العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمرضي.



يذكر أن الدقهلية أكبر محافظات الجمهورية في خدمة الغسيل الكلوي حيث بها عدد 30 وحدة غسيل كلوي وتقدم الخدمة لعدد 3000 مريض غسيل كلوي.



يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.