أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في اسواق الجملة، تبايناً، وسجل البرتقال البلدي مابين 5.5 لـ7.5 جنيهًا، وسجل اليوسفي من 5.5 لـ10.5 جنيهًا.

وتنشر "بوابة الوفد الألكترونية" أسعار الفواكة اليوم السبت في أسواق الجملة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في أسواق الجملة المصرية

سوق الفاكهة

‏‎-برتقال بلدي 5,5 – 7.5 جنيها

‏‎-برتقال سكري 5,5 – 7.5 جنيها

‏‎-برتقال أبو سرة 6 - 11 جنيها

‏‎-نارنج 4 – 6 جنيهات

‏‎-يوسفي 5,5 - 10,5 جنيها

‏‎-كيمو كوات 18 – 22 جنيها

‏‎-جريب فروت 4 – 6 جنيهات

‏‎-ليمون حلو 5 – 9 جنيهات

‏‎-ليمون بلدي 15– 19 جنيها

‏‎-ليمون أضاليا 2–5 جنيهات

‏-تفاح أمريكي 55- 75 جنيها

‏‎-تفاح جولدن 50 – 70 جنيها

‏‎-تفاح سوري لبناني 50 – 70 جنيها

‏‎-بلح سيوي 30 – 60 جنيها

‏‎-بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها

‏‎-بلح شامية 17 – 43 جنيها

‏‎-بلح ابريمي 16 – 45 جنيها

‏‎-بلح مركابي 19 – 60 جنيها

‏‎-بلح أبيض غزال 17 – 43 جنيه

‏‎-بلح عينات 18 – 49 جنيها

‏‎-بلح البان 17 – 43 جنيها

‏‎-بلح وردة 18 – 49 جنيها

‏‎-بلح برتموته 17 – 55 جنيها

‏‎-بلح أسواني 15 – 55 جنيها

‏‎-بلح سكوتي 17 – 55 جنيها

‏‎-بلح جنديلة 17 – 55 جنيها

‏‎-بلح قرن غزال 40 – 90 جنيها

‏‎-جوافة 6 – 16 جنيها

‏‎-رمان 12 – 22 جنيها

‏‎-فراولة 18 – 26 جنيها

‏‎-كانتلوب 7 – 11 جنيها

‏‎-كاكا 20 – 30 جنيها

‏‎-مانجو 50 – 100 جنيها

‏‎-بطيخ 16- 60 جنيها

‏‎-حرنكش 30 – 40 جنيها

‏‎-نبق 15 – 25 جنيها

‏‎-قشطة عبد الرازق 50 – 150 جنيها

‏‎-كيوي 35 – 85 جنيها

‏‎-أبو فروة 75 – 85 جنيها

‏‎-باباظ 12 – 15 جنيها

‏‎-افوكادو 60 – 120 جنيها

‏‎-جنزبيل 60 – 120 جنيها