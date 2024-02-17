السيطرة على حريق داخل مزرعة بالقنطرة غرب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، ظهر اليوم السبت، من السيطرة على حريق وقع بهيش بقرية أبو خليفة نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

كانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيليه تلقت اليوم إخطارًا يفيد بوجود حريق بقطعة أرض بها هيش وسقف حظيرة مواشى، بقرية أبو خليفة بمنطقة الكيلو ١٧، كوبرى السلطة وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة تم إخماد النيران والسيطرة عليها بواسطة الحماية المدنية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وقرية أبو خليفة، ولا توجد خسائر مادية أو بشرية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التعامل مع البلاغات كافة التى ترد إلى الشبكة الوطنية.