رئيس "إيكو ميديكال" الإماراتية يشارك بجلسة "الاتجاهات الاستراتيجية في إدارة المنشآت الصحية" بمصر

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن مشاركة الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، في جلسة حوارية بعنوان "الاتجاهات الاستراتيجية في إدارة المنشآت الصحية"، وذلك عبر تقنية الزووم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انعقد في القاهرة، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل والتأمل في الماضي: ابتكار المستقبل بمرجعية"، وفي إطار التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمؤسسات الصحية الرائدة لتبادل الخبرات واستخدام التكنولوجيا ومواكبة المعايير العالمية.

وأكد الدكتور مجدي رياض فايق، على أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه إدارة المنشآت الصحية في الوقت الحاضر، وتضمنت الجلسة مناقشة استخدام التكنولوجيا في تحسين العمليات الصحية وتعزيز الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى مواكبة المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور فايق، إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يلعب دوراً حاسماً في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، وفي هذا السياق، أكد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الصحية الرائدة والهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث سيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الجودة والكفاءة وتسريع وتيرة التطور في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور فايق، أن استخدام التكنولوجيا في إدارة المنشآت الصحية يعد أداة رئيسية لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة والتنافسية، ولذا، يجب على المؤسسات الصحية الرائدة والهيئة العامة للرعاية الصحية العمل سويًا لتبني وتطوير التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرعاية الصحية، وضمان استخدامها بطريقة فعالة وفاعلة في تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور فايق، عن تفاؤله بمستقبل الرعاية الصحية في دولتنا، معربًا عن شكره وتقديره للهيئة العامة للرعاية الصحية على تنظيم هذا الحدث المهم وتوفير منصة للتواصل والتبادل الفعال بين الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

ودعا الدكتور فايق، إلى مواصلة التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تحسين مستدام في جودة وتوفر الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وأكد أن التزامه الكامل يكمن في تعزيز هذا التعاون والعمل المشترك لبناء مجتمع صحي أكثر رفاهية وسعادة للجميع.

وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد قامت يتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة إيكو ميديكال الإماراتية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث" 2024، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات والمستثمرين في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المساندة المتعلقة بالمجال الصحي إلى مصر، وبخاصة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز السياحة العلاجية.