كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا حاجز سالم العسكري بوابل من الرصاص

قالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، إن قواتها استهدفت حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل كثيف من الرصاص.

وأعلنت مصادر صحفية، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط موقع قريش جنوب غرب غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين أطلاقا من لبنان تجاه منطقة "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله: أطلقنا صاروخين باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.