قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن مدينة خان يونس تشاهد منذ ساعات غارات جوية كثيفة وعنيفة والتي استهدفت عدة مواقع في محافظة خان يونس بالإضافة إلى منزلان في مدينة رفح والتي لازالت تتواصل حتى هذه اللحظة وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي لم يتوقف من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لازالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي ينهال بشكل مستمر في أتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة ورفح كان لها النصيب الأكبر من هذا القصف العنيف بالإضافة إلى حي الزيتون.

مدينة خان يونس

تابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن مدينة خان يونس تشهد توغل كبير لآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يقرب من شهرين في المناطق الشرقية لهذه المحافظة وباتجاه المناطق الغربية خلال هذه الفترة حاصرت إسرائيل عددا من المستشفيات منها مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و كذلك مجمع ناصر الطبي الذي أنتهى حصاره بدخول هذه الآليات السرائيلية إلى داخل هذه المستشفى وإخراج النازحين بالقوة باتجاه محافظة رفح.

توقف غرف الأكسجين عن العمل

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن توقف غرف الأكسجين عن العمل جراء كثافة النيران مما أدى إلى استشهاد عددا من المرضى الذين كانوا داخل غرف العناية المركزة.