السبت 17 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعتقل 100 شخص بمستشفى ناصر في خان يونس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال 100 شخص كانوا بداخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

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ونقلت القناة الــ12 الإسرائيلية، عن متحدث باسم جيش الاحتلال، قوله إن عناصر الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص.

 

ومبررًا عملية الاعتقال من داخل أكبر مستشفيات جنوب غزة، زعم جيش الاحتلال أن المعتقلين مشتبه بهم في ما سماه نشاطًا إرهابيًّا داخل مستشفى ناصر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي.

وقالت صحة غزة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن قوات الاحتلال حوَّلت المجمع الطبي إلى ثكنة عسكرية.

وفي وقت سابق، أفادت صحة غزة بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تُبقي خمسة كوادر طبية مع 120 مريضًا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين.

وأشارت إلى أن الكهرباء لا تزال منقطعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات، ما ينذر باستشهاد المرضى والجرحى الذين يحتاجون أكسجين.

ولفتت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها.

 

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