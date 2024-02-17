رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الفتج بدوري روشن

يستقبل فريق الكرة الاول بنادي النصرنظيره الفتح فى المواجهة التى تجمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

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ويواجه النصر فريق الفتح فى السابعة مساء اليوم،على ملعب "الأول بارك"، في المواجهة الصعبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري روشن.

تشكيل النصر المتوقع اليوم أمام الفتح..

في مركز حراسة المرمى: راغد النجار

في خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - أليكس تيليس - نواف بوشل

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

في خط الهجوم: تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزعيم، جمعها من خوض 19 مباراة، إذ حقق الفوز فى 15 مباراة، وخسر فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء، فيما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

