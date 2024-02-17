السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الفتج بدوري روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يستقبل فريق الكرة الاول بنادي النصرنظيره الفتح فى المواجهة التى تجمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

إقرأ أيضًا..

txt

النصر وجهًا لوجه أمام الفتح في الدوري السعودي الليلة

txt

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر والفيحاء

ويواجه النصر فريق الفتح فى السابعة مساء اليوم،على ملعب "الأول بارك"، في المواجهة الصعبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري روشن.

تشكيل النصر المتوقع اليوم أمام الفتح..

في مركز حراسة المرمى: راغد النجار

في خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - أليكس تيليس - نواف بوشل

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

في خط الهجوم: تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزعيم، جمعها من خوض 19 مباراة، إذ حقق الفوز فى 15 مباراة، وخسر فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء، فيما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة.
 

مواد متعلقة

تشكيل الفيحاء الرسمية لمواجهة النصر في دور أبطال آسيا

رانيا أبو النصر تهوس جمهورها بالأحمر الصاخب في أحدث ظهور (شاهد)

رونالدو يُغضب جماهير الهلال بعد موقعة النصر

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

الهلال يفوز على النصر في كأس موسم الرياض

أفضلية فنية للهلال على النصر بنهائي كأس موسم الرياض

الهلال يتقدم بهدفين في الشوط الاول على النصر

نهائي كأس موسم الرياض .. كريستيانو رونالدو يقود النصر في مواجهة الهلال
الجريدة الورقية