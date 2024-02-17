النصر وجهًا لوجه أمام الفتح في الدوري السعودي الليلة

يلتقي فريق الكرة الاول بنادي النصر السعودى، أمام نظيره الفتح فى المواجهة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.



ويتقابل النصر والفتح فى السابعة مساء اليوم، السبت الموافق 17 فبراير 2024، على ملعب "الأول بارك"، في المواجهة الصعبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري روشن.



تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الفتح في دوري روشن



في حراسة المرمى: راغد النجار



في خط الدفاع: عزيز بيهيتش – إيمريك لابورت - عبدالإله العمري – سلطان الغنام



في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبيري – سامي النجعي



في الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا



ويحتل فريق الكرة الاول بنادي النصر المركز الثامي فى ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، جمعها من خوض 19 مباراة، إذ حقق الفوز فى 15 مباراة، وخسر فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء، بينما يتواجد الفتح فى المركز السابع برصيد 29 نقطة في جدول الترتيب.





دوري ابطال آسيا

وفاز فريق النصر السعودى، على الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فى ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين النصر والفيحاء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الأول بارك".



وتأهل النصر للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تصدر المجموعة الخامسة بدور المجموعات برصيد 14 نقطة جمعها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين.