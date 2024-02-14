كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر والفيحاء

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والفيحاء، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل رونالدو هدف النصر الوحيد في المباراة عند الدقيقة 81 بعد جملة رائعة "وان تو" ليمنح الدون فريق النصر التقدم خطوة ووضع قدمًا في دور الـ8 من دوري الأبطال.

شهدت المباراة تألق النجم البرتغالي الذي عاد للمشاركة بقميص العالمي بعد تعافيه الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا وحرمته من المشاركة في كأس موسم الرياض كما تسبب في إلغاء جولة النصر بالصين.

دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: النجار

الدفاع: الغنام – لابورت – بيهيتش - العمري

الوسط: أوتافيو – الخيبري - أيمن يحيى

الهجوم: بروزوفيتش – تاليسكا – رونالدو

بينما دخل الفيحاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: مخير الرشيدي – سامي الخيبري – حسين

الوسط: محمد البقعاوي – راكان الكعبي – عبد الرحمن – نواف الحارثي

الهجوم: سلطان مندي – أنطوني – فاشيون

بهذا الفوز يضع فريق النصر قدمًا في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ويستعد الفريقان لخوض مباراة الإياب التي ستكون على ملعب الأول بارك يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري.