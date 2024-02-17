مدير عام تعليم المنشأه يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس

أجرى محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشأه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، ونقيب المعلمين، اليوم السبت، جولة تفقدية مدرسة النظام الإبتدائية بالمنشاه للاطمئنان على حسن سير وانضباط العملية التعليمية وتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية.

وأكد مدير عام الإدارة خلال جولته التفقُّدية بالمدرسة على أنّ القُدْوَة الحَسَنة بالمؤسسة التربوية هي محرك ودافع الطالب للارتقاء بالذات وهي من القواعد المهمة التي ينطلق عبرها الأبناء سواء من خلال اقتدائهم بمعلميهم ووالديهم أو بغيرهم من الناس مشيراً إلى أن هذه العملية تجري من خلال القواعد التربوية التي نشأ عليها الأبناء فإن كانت حسنة اتخذوا الحسن قدوة لهم وإن كانت سيئة اتخذوا السيئ والقبيح قدوة لهم لأن النّفْسَ البشرية مَجبولة بطبيعتها على التأسّي والتطبع بصفات وأخلاق مَن تهوى ومَن تحب.

وأوضح محمد أبو الفضل علي كيفية تربية وتنشئة أبناءنا بالقدوة الحسنة فالأطفال لا يتعلمون بالتوجيهات والأوامر فَهُم يتعلمون كل شيء في مراحل نموهم الأولى من محيطهم ولغرس القدوة الأولية في نفوس الأبناء يجب على المعلمين والآباء والأمهات التحدث إلى أطفالهم كثيراً وتشجيعهم على التواصل معهم بشكل مستمر، ليخلقوا جوّاً من المشاركة بينهم وعليهم أن يُعبّروا لهم عن مدى حبهم وحرصهم على مصلحتهم ليثقوا فيهم ويتخذوهم قدوةً ونموذجاً يُحتذى به لكون القدوة قيمة إنسانية وضرورة تربوية.

وتفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية وتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الوزارية من حيث الإضاءة والتهوية والنظافة العامة بالفصول والطرقات وكذلك حجرات مناهل المعرفة والحاسب الآلي والمكتبة ودورات المياه .