موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت الليلة في الدوري الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق نانت على ستاد لا بو جوار، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث قناة بي ان سبورتس 1 المباراة بين فريقي نانت وباريس سان جيرمان ضمن مباريات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ترتيب الفريقان في بطولة الدوري

يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين فريق نيس، حيث استطاع فريق باريس سان جيرمان تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يتلقٍ الهزيمة سوى في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يتواجد فريق نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 11 مباراة، في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.