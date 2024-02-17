ضبط ٣.٥ طن لحوم ودواجن ومصنعاتهم فاسدة بأكتوبر وزايد والدقي وبولاق الدكرور ومنشاة القناطر وأوسيم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت وضبط الأسعار لإستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي سلامة المواطنين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الماضي والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك بالمرور على اماكن عرض وبيع اللحوم و الدواجن والاسماك للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين .

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من تحرير ١١ محضر وضبط عدد ( ٣.٥ ) طن مصنعات لحوم و دواجن فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي .

واشار التقرير أن الضبطيات شملت ١٠٦٠ كجم مصنعات دواجن و مقطعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية اكتوبر و الشيخ زايد ، وضبط ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر .

كما اوضح التقرير ان الحملات تمكنت خلال تمشيط الأسواق من ضبط ٧٠٠ كجم لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بالجيزة وضبط ١٥٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة أوسيم .