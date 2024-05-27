أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 27 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3100 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3120 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3565 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2674 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2080 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24960 جنيهًا.

الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات أميركية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، من أدنى مستوى لها في أسبوعين، والذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2342.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو/أيار عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2343.60 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين .

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى "سيتي إندكسط: "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الجمعة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الذي نشر الأسبوع الماضي أن مسار المركزي للوصول لمستوى التضخم المستهدف عند 2% قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 30.83 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 1.4% ليبلغ 976.72 دولار للأونصة.