سعر الريال السعودي اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي ATM

سعر الريال السعودي اليوم السبت.. استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الالي، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الالكترونيه" سعر الريال مقابل الجنية المصري اليوم السبت، حيث ان هذه الأيام يبحث الكثيرون من المعتمرون عن سعره للسفر واداء مناسك العمرة، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم السبت

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.