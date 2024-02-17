السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي ATM

عملات ورقية سعودية
عملات ورقية سعودية فئات مختلفة

سعر الريال السعودي اليوم السبت.. استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الالي، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

وتنشر "بوابة الوفد الالكترونيه" سعر الريال مقابل الجنية المصري اليوم السبت، حيث ان هذه الأيام يبحث الكثيرون من المعتمرون عن سعره للسفر واداء مناسك العمرة، وجاء سعره على النحو الآتي:

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سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم السبت

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

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