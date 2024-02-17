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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر 2008 يستضيف الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بنادي مودن فيوتشرمواليد 2008 نظيره الأهلي هلى ملعبه في المباراة التي ستقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من عمر بطولة الجمهورية.

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ويلعب أهلي 2008 مباراة اليوم وهو يمتلك وفي رصيده ٥١ نقطة، وسجل ٦٦ هدفًا مقابل ٢٦ هدفًا في مرماه. 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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