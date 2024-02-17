السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في دوري السلة

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم أمام فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة سبورتنج بالإسكندرية ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة. 
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 90-62 في البطولة.

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