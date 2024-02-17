سيميوني يستقر على تشيكل أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

أستقر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام لاس بالماس والمقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانوضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر الدوري الاسباني.

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ومن المتوقع أن يعتمد سيميوني على تشكيل مكون من ..

في مركز حراسة المرمى: يان أوبلاك.

في خط الدفاع: فيتسل، سافيتش، ماندافا.

في خط الوسط: يورنتي، دي بول، كوكي، باريوس، لينو.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ممفيس ديباي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 48 نقطة ، فيما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.