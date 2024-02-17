جيش الاحتلال يعتقل 100 شخص داخل مجمع "ناصر" الطبي بخان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت 100 شخص كانوا بداخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلًا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلي الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس".

وأضاف المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص مشتبه بهم في نشاط إرهابي داخل مستشفى ناصر".

وأوضح المتحدث أن "ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار القتال في مناطق مختلفة في خان يونس بقطاع غزة، حيث تم القضاء على العديد من الإرهابيين والعثور على مخابئ أسلحة"، حسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي، اقتحم الخميس الماضي، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع "ناصر" الطبي، ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.