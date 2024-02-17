شخصية سلوى عثمان في مسلسل حق عرب.. دراما رمضان 2024

تواصل الفنانة سلوى عثمان، تصوير مشاهدها في مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تجسد سلوى عثمان دور والدة أحمد العوضى وتواجه العديد من التحديات بسبب ابنها ولكنها تدعمه وتقف بجواره خلال أحداث مسلسل حق عرب.

كشف الفنان أحمد العوضي، عن شخصيته في مسلسل حق عرب، والذي مقرر أن يخوض خلاله الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويشاركه البطولة الفنانة دينا فؤاد.

ونشر أحمد العوضي، صورة من كواليس تصوير مسلسل حق عرب، كاشفًا عن شخصيته، إذ كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" عرب السويركي، وطبعا زي ما احنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الأصول، بس مسلسل إن شاء الله يعجب كل اخواتي ورمضان كريم ".

أحمد العوضي

مسلسل حق عرب رمضان 2024

وكان العوضي، شارك جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس مسلسل حق عرب، والذي مقرر أن يخوض خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

نشر أحمد العوضي صورته من كواليس حق عرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" عرب السويركي، حق عرب، دباح ان شاء الله ".

العوضي

أحمد العوضي يدخل السباق الرمضاني المقبل 2024 بحق عرب:

يواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهده في مسلسل حق عرب، الذي مقرر أن يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان .

آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد العوضي:

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

مسلسل ضرب نار

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار:

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

معلومات عن بطل مسلسل حق عرب:

الفنان أحمد العوضي، ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس, تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.