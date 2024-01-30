وزير العدل الفلسطيني: قرار العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار تاريخي (فيديو)

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إسرائيل ملزمة بتفيذ واحترام التدابير المؤقتة التي طالبتها بها محكمة العدل الدولية، لأن التدابير مثل الحكم القضائي الذي سيصدر مستقبلًا من محكمة العدل الدولية، وهذه الدعوى تتمتع بأهمية كبيرة.



وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما قامت به محكمة العدل الدولية، بمثابة تدابير مؤقتة تتمتع بقيمة مهمة في القانون الدولي.

وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن إسرائيل متهمة بارتكاب هذه الجريمة من حيث المبدأ لحين الإثبات الذي يستغرق فترات طويلة، وقرار المحكمة انتصار تاريخي وقانوني، للشعب الفلسطيني، وحركات التحرر في العالم، حيث وضع حدًا للاستمرار في الجرائم.

الشعب الفلسطيني يعاقب بشكل جماعي بسبب توقف تمويل الأونروا

وتابع: "الشعب الفلسطيني يعاقب بشكل جماعي بسبب توقف عدد من الدول عن تمويل الأونروا في غزة.. نحن أمام جرائم متكاملة، وعلى منظمة الأمم المتحدة رفع قضية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية، بسبب جرائم تل أبيب بحق موظفي الأمم المتحدة في غزة".

وأعرب الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي، بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومطالبتها بتطبيق تدابير فورية لتوفير الحماية للفلسطينيين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، الجمعة، عقب إعلان محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة: إن هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة.

وأضاف مفتي الجمهورية: أن هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود والمطالبات على كافة الأصعدة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مفتي الجمهورية يدعو عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.



ودعا مفتي الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حدٍّ للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيليُّ المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.

وأكد المفتي أن استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة، إلى آخر هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة، إنما تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وندَّد مفتي الجمهورية بأعمال الكيان الإسرائيليِّ الذي يتعطَّش إلى مزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهدافه المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيليُّ المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".