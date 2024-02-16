سوزي الأردنية.. رأس أفعى أوقعها «الشارع اللي وراه» في قفص الاتهام (فيديو)

قال أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة تطهير المجتمع، إن فتاة التيك توك سوزي أيمن الشهيرة بـ «سوزي الأردنية» صاحبة تريند «الشارع اللي وراه» تواجه عدة اتهامات من بينها التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بقصد التربح والاتجار بالبشر والفعل الفاضح وتأثيرها السلبي في المجتمع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا بد للمشرع المصري أن يتدخل وبقوة لتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى ضرورة وجود قوانين تحاكم الآباء على أفعال الأبناء لأنه يعد تقصير في التربية وسأتقدم بطلب إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس النواب بهذا الأمر.

وأشاد، بجهود أجهزة الأمن في إلقاء القبض على «سوزي الأردنية» عقب تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، موضحا أنها ليست من دولة الأردن ولكن لها أقارب مقيمين في الأردن وتدعى سوزي أيمن من منطقة المطرية.

عبيد الدولار

من جهته فتح الإعلامي محمد موسى النار على ما يسمون أنفسهم بالبلوجرز واليوتيوبرز، لافتا إلى أنهم ينشرون محتوى يسيء للقيم والعادات الشرقية.



وأضاف أنه للأسف "إحنا اللي بنشجع كل هذا الاسفاف وإحنا اللي بنساعد علي نشره من خلال متابعتنا لمثل هؤلاء الساقطين عبيد الدولار واللي بيدوروا علي الكسب السريع واللي مش مهم يحصلوه على حساب مجتمعهم ولا على حساب التأثير على أخلاقيات أولادنا وبناتنا ونشر الانحلال ودثر قيم المجتمع".



تابع،: "عايز أقول لكل هؤلاء العواطلية أنتم بتعيشوا مرحلة وهتعدي وهتتنسوا أو هيكون مكانكم السجون زي سوزي الأردنية وغيرها ومن ناحيتنا مستمرين في كشفكم للناس ودايماً لكم بالمرصاد "

رأس الأفعى

وشبه سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه، برأس الأفعى التي تريد أن تلدغ مجتمعنا في مقتل من خلال نشر الوقاحة والإسفاف والتدني على السوشيال ميديا.



ولفت إلى أن ما نشرته المدعوه على السوشيال ميديا يستهدف تفخيخ المجتمع وهو مخطط خبيث لنشر الفساد في الأرض ونشر الفتن والوقيعة وتغيير عاداتنا وتقاليدنا واستبدالها بعادات وتصرفات لا تمت بصلة لمجتمعاتنا.

تابع،: "كل عاطل أو عاطلة النهاردة يطلع يعمل فيديو ولا لايف يهرتل فيه وأنتم تتابعوه وتكتروا لهم المشاهدات وبعدها يروحوا يسموا نفسهم بلوجر أو يوتيوبر وعشان يحققوا الفلوس من المشاهدات معندهومش مانع يتاجروا بأي شيء وفي منهم اللي بتاجر بجمالها واللي بتاجر بجسدها واللي بيتاجر ببنته هو ومراته واللي بيكونوا شبكات منافية للآداب وفي منهم اللي تاجرت بسب أبوها وأختها اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة زي البنت اللي اسمها سوزي الأردنية".