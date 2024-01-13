بلاغ للنائب العام ضد البلوجر سوزي الأردنية بتهم هدم القيم الأسرية

قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغ للنائب العام ضد البلوجر سوزي الاردنيه والتي نشرت في بث مباشر علي مواقع التواصل الاجتماعي وصله من السباب والتحقير لوالدها علي العامه واعترفت بممارسه الدعاره بمساعده ابيها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المحامي ايمن محفوظ ضد البلوجر سوزي الاردنيه.



بانه بعد ان اثارت البلوجر الشابه سوزي ايمن والمشهوره باسم سوزي الاردنيه ردود افعال غاضبه من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحه السباب والتحقير للوالداها علي مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام. وان كان هناك قيد علي الابلاغ علي تلك الافعال الاجراميه باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوي طبقا لنص الماده 3 اجراءات جنائيه الا ان مافعلته تلك البلوجر تعدي هذا الامر ليصل لحد الاجرام بالمعني الحرفي للجريمه هدم القيم الاسريه.

اشار محفوظ في بلاغه ضد سوزي الاردنيه

بانها اعترفت علنا بممارسه الدعاره بمساعده والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25و26 و27 من قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه من خلال انشاء حساب علي الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمه لهدم القيم الاسريه بمحتوي اباحي والعقوبه الحبس مدة لاتقل عن6 أشهر، وبغرامة 100 ألف ج، ، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة لشخص ما دون رضاه،

واضاف المحامى في بلاغه ان المحتوي الاجرامي الذي عرضته سوزي الاردنيه والذي قدم مع البلاغ اسطوانه مدمجه عليها الفيديو محل البلاغ والذي يؤكد انه كان فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة. والذي صرحت بالفيديو علنا بعملها في تجاره الجسد بعنايه ابيها. والجريمه حسب القانون تتحقق سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة ام لا.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الإلكتروني للنائب العام بصفته محامي الشعب بالمطالبه بسرعه اصدار امر بالقبض علي سوزي الاردنيه للتحقيق معها واستصدار امر بمنعها من السفر تمهيدا لتقديمها للمحاكمه الجنائيه العاجله