التحقيق مع البلوجر سوزي الأردنية بسبب "في الشارع اللي واره"

فتحت نيابة شمال القاهرة، اليوم الخميس، التحقيق مع فتاة "تيك توك" الأردنية المعروفة باسم سوزي الأردنية، وذلك لاتهامها بالتعدي على قيم المجتمع المصري.

وتصدرت البلوجر سوزي الأردنية مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر القبض عليها بالقاهرة وذلك بعد ظهورها بفيديو شهير لها علي تيك توك بعنوان "اه في الشارع اللي واره" وكان يتضمن مشادة كلامية مع والدها خلال بث مباشر على حسابها الخاص.

وجاءت التحقيقات بعد تلقي النيابة بلاغات من مجموعة من المحامين ضد "سوزي الأردنية" وعدد من مستخدمي "تيك توك" الآخرين، يتهمونها بإنشاء وبث فيديوهات "خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع".

وتضمنت البلاغات اتهام "سوزي الأردنية" بنشر فيديوهات تحتوي على مضمون "يتعدى على القيم الأسرية وهدمها"، وذلك بعد أن نشرت بثًا مباشرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة، مع تفاصيل من حياتها الشخصية.

وكانت "سوزي الأردنية" تصدرت تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها البث المباشر، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض لمحتوى الفيديو.

و طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.