حسام موافي يحذر من إدمان المحمول.. أخطر من المخدرات (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن بعض الأبحاث أثبتت أن إدمان الهواتف الإلكترونية خطير، وقد يدمر مستقبل حياة هؤلاء الأشخاص خاصة إذا كانوا في مرحلة تعليمية.

وأوضح أنه يرى أن إدمان استخدام الهاتف المحمول أخطر من إدمان المواد المخدرة، ويجب على أولياء الأمور إعطاء الهاتف للأبناء بعد بلوغهم أكثر 16 عاما، حتى يدركوا أهمية الوقت.

وأكد أن الإدمان أمر خطير للغاية، وله العديد من الآثار السلبية التي تؤثر في حياة الأشخاص الذين يتعاطون أي مادة تسبب الإدمان.

وقال خلال تقديمه برنامج ربي زدني علما، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه يسأل جميع المرضى الذين يترددون على عيادته، حال تعاطيهم أي مادة مخدرة قبل كتابة العلاج اللازم لهم.

وأردف: “عملت إحصائية آخر سنتين، وشوفت الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كانت بسبب أصدقائهم، خد الصدمة كل اللي بيشربوا مخدرات بتكون بسبب أصحاب السوء”.