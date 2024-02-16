محافظ الغربية يتابع العمل في مشتل حي ثان طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة ، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.



جاء ذلك خلال متابعته مشتل نباتات وأشجار الزينة الخاص بحي ثان طنطا ، حيث وجه المحافظ بالتوسع في الزراعات واستغلال المشتل في تشجير الغربية خصوصا بالشوارع العامة وفي الجزر الوسطي وأماكن انتظار المواطنين.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة. التى تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتوفير متنفسا طبيعيا للمواطنين ولاضافه اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠