الاتحاد الأوروبي يطلب من إسرائيل عدم تنفيذ أي إجراء عسكري في رفح يفاقم الوضع

طلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بإجراء عسكري في رفح الفلسطينية يفاقم الوضع الإنساني الكارثي هناك، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حزب الله: إسرائيل تستهدف المدنيين وهذا يزيد إصرارنا للمقاومة





وفي سياق متصل، أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الكيان الصهيوني يستهدف المدنيين، وهذا يزيد إصرار المقاومة علي استمرار الجبهة في الجنوب.

وقال نصر الله، إن المقاومة تمتلك من قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تجعلها تمد يدها من كريات شمونة إلى إيلات.

وأشار إلى أن العدوان على النبطية والصوانة تطور في المواجهة القائمة لأنه استهداف متعمد للمدنيين، للضغط على المقاومة لتتوقف.

وتابع نصر الله أن حزب الله اللبناني في قلب معركة حقيقية بجبهة تمتد لأكثر من 100 كيلو متر، وأن واستشهاد عناصر من المقاومة جزء منها، مشيرًا إلى أن الضغوط الدولية تهدف خلال الفترة الماضية وقف الجبهة في الجنوب.

وأوضح أن المجاهدين والشرفاء لم يضعفوا ولم يتراجعوا ولم يشكّوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم وواصلوا الطريق.

وأكد نصر الله، أن العدوان على النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده، لأنه استهدف المدنيين وأدى إلى استشهاد عدد كبير منهم.