أحمد الكتبى: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين"

صرح خبير السوشيال ميديا أحمد الكتبى اليوم بأن "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، لها مزاياها وعيوبها".

وأضاف الكتبى، أن "السوشيال ميديا أداة قوية للتواصل ونشر المعلومات، لكنها قد تُستخدم أيضًا لنشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة".

وأشار الكتبى إلى أن "السوشيال ميديا يمكن أن تُستخدم لخلق فرص جديدة للتواصل والتعاون، لكنها قد تُستخدم أيضًا لخلق بيئة سامة من التنمر والتحرش".

ودعا الكتبى مستخدمي السوشيال ميديا إلى "التعامل مع هذه المنصات بمسؤولية، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تنطوي عليها".

بعض النقاط التي تطرق إليها الكتبى في تصريحه:

الإيجابيات:

أداة قوية للتواصل ونشر المعلومات.

خلق فرص جديدة للتواصل والتعاون.

منصة للتعبير عن الرأي والمشاركة في الحوارات العامة.

السلبيات:

انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.

بيئة سامة من التنمر والتحرش.

الإدمان وإضاعة الوقت.

التأثير على الصحة النفسية.

نصائح من الكتبى لمستخدمي السوشيال ميديا:

التحقق من المعلومات قبل نشرها.

التعامل مع المعلومات بموضوعية وحيادية.

احترام آراء الآخرين، حتى لو اختلفت معهم.

عدم استخدام السوشيال ميديا لنشر الكراهية أو التنمر.

تخصيص وقت محدد لاستخدام السوشيال ميديا.

الحرص على التواصل مع الآخرين في العالم الحقيقي.

ختامًا، شدد الكتبى على أهمية استخدام السوشيال ميديا بمسؤولية، وأن تكون على دراية بالمخاطر التي قد تنطوي عليها.