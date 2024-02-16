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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي الرسمي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري الابطال

الاهلي
الاهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع:  مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

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