الثلاثاء.. محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب بالبدرشين

تنظر محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء المقبل، محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي بالبدرشين وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.