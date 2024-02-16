التوغل مستمر في غزة.. والاحتلال يستبيح دماء الفلسطينيين

أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل توغله داخل قطاع غزة مستبيحًا الدم الفلسطيني.

وقال “أبوسمرة” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إنه لم يعد هناك متسع في الذاكرة للأسماء من كثرة الذين فقدناهم خلال الحرب .

وأشار إلى أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن في التاريخ إلى أكبر مقبرة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، والفلسطينيون يقتلون إما قصفا بالصواريخ أو موتا من الجوع وعدم الحصول على الدواء.

وواصل أبوسمرة أن الوضع فى غزة كارثى وغاية فى الصعوبة والقسوة، واختفت منه جميع مقومات الحياة، موضحا أن العدو الصهيونى قطع الكهرباء والماء ويمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، وبدأ يقصف خزانات المياه وآبار المياه، وقصف معظم المخابز والمدارس وأماكن الإيواء والمساجد والكنائس والمستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى والمسعفين والصحفيين والأطباء والمهندسين.

وزير الخارجية الإسرائيلي: سننسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين وسنجد طريقة تراعي مصالحها





وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن بلاده ليس لديها خطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أضاف، مؤكدًا في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية التي تحكم القطاع، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع كاتس أن "إسرائيل ستنسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وستجد طريقة لعدم الإضرار بالمصالح المصرية".

وأشار على هامش المؤتمر إلى أنه "سيتعين على دولة إسرائيل التعامل مع رفح لأنه لا يمكننا ترك "حماس" هناك".

وعندما سُئل عن المكان الذي سيذهب إليه اللاجئون في رفح، اقترح كاتس مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، لكنه قال إن إسرائيل ستنسق مع مصر لضمان عدم الإضرار بمصالح القاهرة، وأضاف: "سننسق مع مصر".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "إسرائيل ستضطر إلى إخراج جماعة "حزب الله" من الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات".

وناشد العالم "بالضغط على إيران و"حزب الله" للانسحاب من جنوب لبنان، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701".

وسبق لمصر أن شددت في أكثر من مناسبة على موقفها الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، معتبرةً أن تلك الخطوة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.