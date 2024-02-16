جسر إغاثة بري على طريق الإسماعيلية لأهالي غزة

شاحنات ضخمة يستمر ضخها يوميا تختلف الوجهات التي جاءت منها ولكنها تحمل معني واحد وهو “ الانسانية ”، على طريق الإسماعيلية - القاهرة، تتجمع السيارات المحملة بكل وسائل ومستلزمات الإغاثة، حيث يتم تجهيز ما يقارب من 100 سيارة مختلفة الأحجام كل يوم، تابعة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية وبنك الطعام ومؤسسة حياة كريمة، بجانب فوافل تم اعدادها من جانب الجمعيات الخيرية بالقري والمدن.

لكل من يحالفه الحظ أن يمر من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، يمكنه أن يتابع تحركات هذه الشاحنات وهي تحمل لافتتات مدون عليها عبارة "مسافة السكة .. من شعب مصر لاهالينا في فلسطين".

رحلات يومية لشاحنات المساعدات المتوجه إلى قطاع غزة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي..

وعلى مدار اليومين السابقين رصدت “بوابة الوفد الالكترونية”، القافلة الرابعة التي أطلقها بنك الطعام المصري، والتي ضمت نحو ١٠٠ شاحنة بما يقدر بحوالي ٢,٠٠٠ طن من الغذاء لإغاثة أهالي قطاع غزة بالغذاء والماء في محنتهم.

وتقول مروة عبدالله - مهندسة من الإسماعيلية، وتعمل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان "ظروف عملي تضطرني للسفر يوميا على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ومنذ اندلاع الحرب على غزة وعلى مدار الأربعة أشهر الماضية وشاحنات المساعدات اراقبها يوميا تنطلق نحو سيناء ".

كما أشار أحمد سالم - سائق على طريق القاهرة الإسماعيلية، تمر عشرات الشاحنات يوميا في رحلة ذهاب واياب مستمرة،نراها كل يوم منذو أندلاع الحرب في فلسطين، نري المتطوعين والسائقين والعاملين ينظمون نفسهم علي الطريق للسير في صف واحد من أجل فك الحصر وأتنفاذ الأشقاء في غزة، كما تتجمع الشاحنات قبل دخول نفق" تحيا مصر" للتفتيش وإنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة للمرور إلى محافظة شمال سيناء.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى..

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بدأ يوم ٦ نوفمبر، المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالى قطاع غزة، مستهدفة مد جسر برى متواصل من المساعدات بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومى منتظم ودون حد أقصى، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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