ارتفاع جديد في أسعار سجائر بداية من الغد

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، ارتفاع أسعار السجائر بجميع أنواعها بالأسواق المصرية والمحال التجارية اليوم مع البدء في تطبيقها غدًا السبت 17 -2-2024، بقيمة 3 جنيهات في سعر العبوه، وذلك بعد عدة ارتفاعات شهدتها أسعار السجائر في الفترة الماضية.

وجاءت الزيادة في أسعار السجائر كليوباترا كالتالي:

سجل سعر سجائر فايسروي 50 جنيها، ووصل سعر سجائر بوسطن 50 جنيها، وبلغ سعر سجائر سوفت 50 جنيها بعد الزيادة، وقدر سعر سجائر كليوباترا بـ 30 جنيها، بينما سجائر بوكس سجلت سعر 50 جنيها للعلبة، ووصل سعر سجائر بال مال 50 جنيها.

وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:

سعر سجائر ميريت Merit بأنواعها 85 جنيها بزيادة بنحو 11 جنيها، بينما سعر سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 79 جنيها، وسعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 69 جنيها، وبلغت أسعار سجائر ال أند أم L&M بأنواعها 59 جنيها للعبوة بزيادة 9 جنيهات.

ووصل سعر التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 64 جنيها للعبوة، التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 64 جنيها للعبوة، عبوة التبغ المُسخن TEREA بأنواعها 64 جنيها للعبوة